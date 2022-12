Mann wird per Haftbefehl gesucht – und tappt in Polizeikontrolle

Die Polizei kontrolliert am Freitag einen 26-Jährigen, der in der Augsburger Sebastianstraße unterwegs ist. Er hat keinen gültigen Führerschein und wird gesucht.

Ein 26-jähriger Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, ist am Freitag in eine Polizeikontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 9.15 Uhr in der Sebastianstraße unterwegs, als ihn eine Streife anhielt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hatte – und zudem per Haftbefehl gesucht wurde.

Polizei in Augsburg fasst 26-Jährigen, der per Haftbefehl gesucht wird

Nach Polizeiangaben musste der 26-Jährige daraufhin mit auf die Polizeiinspektion kommen. Nachdem er eine Kaution hinterlegt hatte, wurde er wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (kmax)