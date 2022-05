Mann wird vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Ein 58-jähriger Mann verlässt nach einer Behandlung das Uniklinikum in Augsburg und wird seither vermisst. Nach Angaben der Polizei leidet der Mann an Demenz.

Seit Freitag, 6. Mai, wird der 58-jährige Olaf Fischer vermisst. "Herr Fischer hatte sich aufgrund einer medizinischen Behandlung im Universitätsklinikum Augsburg befunden und dieses dann unbemerkt verlassen", berichtet die Polizei. Der 58-Jährige leidet den Angaben zufolge unter starker Demenz. Er ist 1,75 Meter groß und etwa 75 Kilogramm schwer, hat kurze, glatte Haare und war bekleidet mit einem graublauen Pullover und einer grauen Jeans.

Olaf Fischer wird nach Angaben der Augsburger Polizei vermisst. Foto: Polizei Augsburg

Olaf Fischer wohnt derzeit in einem Seniorenzentrum in Augsburg-Lechhausen. Gegenüber dem Klinikpersonal gab er der Polizei zufolge an, dass er nach München reisen wolle. "In der Kleidung müssten Name und Anschrift des Herrn Fischer eingenäht sein." Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe der Bevölkerung und um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)