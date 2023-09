Augsburg

Mann wird zwischen Auto und Betonmauer eingeklemmt

Und plötzlich begann das Auto zu rollen. Ein Mann ist in einer Tiefgarage in Augsburg in eine missliche Situation geraten. Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Er habe noch Glück im Unglück gehabt, heißt es von der Berufsfeuerwehr Augsburg. Gemeint ist ein Mann, der in einer Tiefgaragenabfahrt zwischen seinem Auto und der Betonwand eingeklemmt wurde. Es war am Donnerstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes in die Walter-Heim-Straße in Augsburg, nahe der Bezirkssportanlage-Süd, alarmiert wurden. Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, war aus bislang ungeklärter Ursache das Auto des Mannes zwei Meter die Tiefgaragenabfahrt hinuntergerollt. Dabei klemmte das Fahrzeug den Fuß des Mannes ein. Die Einsatzkräfte führten als erstes Sicherungsmaßnahmen durch, um das Auto in der Schräge zu stabilisieren. Unfallopfer in Augsburg kommt mit Quetschung davon Währenddessen wurde der Mann von Rettungsdienst und der Feuerwehr betreut. Mit zwei Hebekissen wurde das Fahrzeug seitlich verschoben - und der Eingeklemmte befreit. Der Patient wurde im Rettungswagen untersucht. Laut dem Bericht wurde bei ihm eine leichte Quetschung festgestellt. Er musste demnach nicht ins Krankenhaus. (ina)

