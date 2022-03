Mann wirft mit Fahrrad nach einem Opel

Der Radler ärgerte sich offenbar über einen abbiegenden Opelfahrer in der Augsburger Innenstadt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ungewöhnlich aggressiv reagierte ein bislang unbekannter Radler, als es am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr an der Kreuzung Gögginger Straße/Rosenaustraße zu einem Vorfall mit einem Pkw kam. Nach Angaben der Polizei wollte der Autofahrer mit seinem schwarzen Opel von der Gögginger Straße nach links in die Rosenaustraße einbiegen. Er ließ zunächst die Fußgänger, die ebenfalls Grün hatten, passieren.

Als die Fußgängerampel auf Rot schaltete, wollte der Opelfahrer weiter. Laut Polizeibericht erkannte er aber noch rechtzeitig einen Radfahrer, der die Straße noch schnell überqueren wollte, und bremste. Der Radler habe sich über das Verhalten des Autofahrers so aufgeregt, dass er abstieg und sein Rad gegen den Pkw warf, hieß es. Anschließend fuhr er davon. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise. (eva)