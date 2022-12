Mann wirft mit Glasflaschen und bedroht Gäste eines Augsburger Clubs

Polizisten haben an Heiligabend in der Augsburger Innenstadt einen Randalierer festgenommen. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen einen Mann festgenommen, der in der Konrad-Adenauer-Allee in Augsburg randaliert und andere Personen bedroht hat. Der 26-Jährige warf laut Polizei gegen fünf Uhr morgens mit Glasflaschen. Zudem soll er die Gäste eines Clubs bedroht haben. Als Polizisten hinzukamen, habe der Mann auch gegenüber den Beamten "höchst aggressiv" reagiert. Weil sich der 26-Jährige einer Kontrolle entziehen wollte, sei er von den Polizisten festgehalten worden. Dagegen wehrte sich der Mann dem Polizeibericht zufolge heftig. Er soll versucht haben, die Beamten zu treten, zu schlagen und zu beißen.

Zudem spuckte er in Richtung der Beamten und beleidigte sie. Die Beamten brachten den aggressiven Mann in eine Arrestzelle des Augsburger Polizeipräsidiums. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, war jedoch weiter dienstfähig. Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs ermittelt. (jöh)