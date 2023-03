Mann zieht am Königsplatz eine echt aussehende Waffe

Der 36-Jährige war am Kö in einen Streit verwickelt und wurde festgenommen. Nun wertet die Polizei Videoaufnahmen aus.

Ein Mann hat am Königsplatz eine täuschend echt aussehende Waffe gezogen und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizeibericht kam es Freitag gegen 19 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Ein 36-Jähriger geriet mit einem 23-Jährigen und zwei weiteren Personen aneinander. Die vier Männer gingen sich daraufhin körperlich an.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 36-Jährige eine echt aussehende Waffe und flüchtete kurz darauf, so die Polizei. Mehrere Streifen waren vor Ort, eine Fahndung wurde eingeleitet. Einsatzkräfte konnten den 36-Jährigen in der Nähe festnehmen. Die angebliche Waffe - es war eine Softair-Pistole - wurde sichergestellt. Die Ermittlungen laufen. Dazu werden Videoaufnahmen am Königsplatz ausgewertet. (eva)