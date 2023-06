Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg bekommt einen neuen Schulleiter

Ab August wird Martin Schalk neuer Schulleiter des Augsburger Gymnasiums. Wertschätzung und Schulentwicklung sind dem 56-Jährigen ein Anliegen. Das ist nicht der einzige Wechsel.

Das Schulwerk Augsburg gibt Wechsel in der Führungsebene des Maria-Ward-Gymnasiums in Augsburg bekannt: Martin Schalk wird ab August neuer Schulleiter und löst Christine Schmid-Mägele ab, die nach vier Jahren aus privaten Gründen wieder zum staatlichen Dienstgeber zurückkehrt. Schalk war an verschiedenen Stellen in der Region und auch im Ausland tätig.

Der 56-Jährige studierte Lehramt für Gymnasien mit den Fächern Mathematik, Physik und Biologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach seinem Referendariat in Bamberg und Wertingen arbeitete er von 1997 zwei Jahre lang als Auslandslehrer an der Deutschen Evangelischen Oberschule Kairo in Ägypten. Anschließend war der dreifache Familienvater zehn Jahre am Gymnasium Schrobenhausen tätig, bevor er ans Gymnasium St. Stephan in Augsburg wechselte. Ab 2017 arbeitete er als Mitarbeiter in der Schulleitung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß - in gleicher Position seit 2020 am Deutschherren-Gymnasium Aichach.

Der Bereich Schulentwicklung ist dem gebürtigen Augsburger sehr wichtig. Schalk: "Ich will Schule vorwärts bringen." Als ausgebildeter Schulentwicklungsmoderator begleitete er Schulen bei der Zielvereinbarung nach externen Beurteilungen. Zusätzlich zu seiner Leitungserfahrung ist Schalk als Autor und Mitglied des Herausgeber-Teams an der Entwicklung einer neuen Physikbuchreihe des C.C.Buchner-Verlags beteiligt. Nach wie vor unterrichte er sehr gerne. Wertschätzung sei Schalk wichtig, berichtet er in einem Vorstellungsvideo auf der Homepage des Schulwerks. Für seine Kolleginnen und Kollegen will er seine Tür immer offen haben.

Martin Schalk, 56, freut sich auf seinen neuen Posten am Augsburger Maria-Ward-Gymnasium. Foto: Privat, Schulwerk

Auch die Stellvertreterposition wird zum nächsten Schuljahr mit Heidi Dominik-Jetzlsperger, die vom Gisela-Gymnasium Passau ins Schulwerk-Augsburg wechselt, neu besetzt. Sie ist bereits seit 16 Jahren im katholischen Schuldienst und freue sich schon sehr auf Augsburg. "Die Stadt ist wunderschön und die Augsburger sehr herzlich", sagt sie. (ziss)

