Augsburg

vor 48 Min.

Marihuana-Pflanze auf dem Fensterbrett: Manche Täter überführen sich selbst

Häufig muss die Polizei in Augsburg nach Straftaten aufwendig ermitteln. Doch es gibt auch kuriose Fälle, in denen die Täter sich quasi selbst überführen.

Plus Immer wieder machen es Kriminelle und andere "Übeltäter" der Polizei in Augsburg leicht – so wie zuletzt ein Marihuana-Liebhaber. Ein Blick ins Kuriositätenkabinett.

Von Max Kramer

Jeden Tag erreicht unsere Redaktion mindestens eine Mail mit Absender Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Darin sind einige der Vorfälle aufgelistet, die die Beamten in Augsburg beschäftigen. Häufig sind die Übeltäter bis dato unbekannt, was so natürlich nicht bleiben soll. Deshalb sind viele Meldungen mit einer Anmerkung garniert: Mögliche Zeugen können sich mit Hinweisen bei der Polizei melden. Doch nicht immer müssen die Ermittlungen so aufwendig verlaufen. Manchmal überführen sich Menschen, die Dreck am Stecken haben, quasi selbst – so wie zuletzt in der Innenstadt, wo eine Zufallsentdeckung mit einer Hausdurchsuchung endete.

Es begann mit einer üblichen Streife. Polizeibeamte ließen ihren Blick schweifen – und blieben am Fensterbrett einer Wohnung hängen. Dort fristete unverkennbar eine Marihuana-Pflanze ihr Dasein. Nicht ganz unverdächtig, dachten sich auch die Beamten, und leiteten weitere Schritte ein. Es folgte eine Durchsuchung, und prompt wurde neben der Pflanze auch weiteres konsumfertiges Marihuana gefunden. Und ein illegales Messer. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

