Marktanalyse zeigt: Die Immobilienpreise in Augsburg sinken

Im Vergleich zum Frühjahr 2022 sind in Augsburg leichte Rückgänge zu registrieren. Die Preisexplosion der vergangenen Jahre machen sie allerdings nicht wett.

Nach jahrelangen erheblichen Preisanstiegen scheint es nun eine Trendwende auch auf dem Augsburger Immobilienmarkt zu geben. Das bundesweit tätige Maklerunternehmen "Von Poll" geht nach einer Analyse von Angebotspreisen davon aus, dass der Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Augsburg zwischen dem ersten und letzten Quartal 2022 um 5,9 Prozent gesunken ist. Nach "Von Poll"-Daten liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 4700 Euro, nachdem vor einem Jahr noch 5000 Euro angesagt waren. Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter bei "Von Poll", sagt, Interessenten seien unter anderem wegen höherer Kreditzinsen nicht mehr in der Lage oder willens, jeden Preis zu bezahlen. Das zeige sich auch bei der Zahl der offenen Angebote - deren Zahl habe sich zwischen dem ersten und letzten Quartal 2021 mehr als verdoppelt.

Rückgang der Immobilienpreise in Augsburg ist relativ zu sehen

Zuletzt hatte auch der Immobilienverband IVD, in dem unter anderem Makler organisiert sind, für Augsburg zumindest eine Stagnation der Preise gesehen, allerdings bezogen auf Herbst 2022. Mit Blick auf den Winter 2022 sei womöglich von einem Rückgang bei Angebotspreisen auszugehen, genaue Daten erwarte man aber noch, so Prof. Stephan Kippes vom Marktforschungsinstitut des IVD. "Die Abbremserscheinungen des Marktes zeigen sich deutlich", so Kippes. Anlass zum Jubeln gebe es für Kaufinteressenten und -interessentinnen aber nicht. Zum einen seien da die Kreditzinsen, die den Kauf einer Immobilie deutlich teurer machen, sofern man auf fremdes Kapital angewiesen ist. Und zum anderen bewege man sich beim Kaufpreis in Augsburg nun auf ein Niveau zu, das noch vor kurzem galt und auch schon hoch war.

Zum Vergleich: Zwischen Frühjahr 2017 und Frühjahr 2022 geht der IVD davon aus, dass die Preise für Eigentumswohnungen (Bestand) um mehr als 50 Prozent gestiegen sind. Insofern sei der aktuelle Rückgang relativ zu sehen. Im Frühjahr 2022 ging der IVD in Augsburg von einem Quadratmeter-Kaufpreis von 4400 Euro bei einer Bestandswohnung aus, für eine Neubauwohnung waren es 6500 Euro.

Im Neubau sind in Augsburg auch mehr als 7000 Euro pro Quadratmeter realistisch

Schaut man sich die Quadratmeterpreise für die relativ wenigen Neubauprojekte an, die gerade in Augsburg in Umsetzung sind, sind die 6500 Euro teils realistisch, teils verlangen Bauträger inzwischen aber auch deutlich mehr, weil Projekte in Hinblick auf Kostensicherheit immer schwieriger zu kalkulieren sind. Teils wird die 7000-Euro-Schwelle überschritten.

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.

Lesen Sie dazu auch