So viel muss Augsburg für Busfahrten zahlen, weil Schulturnhallen marode sind

Etwas Bewegung zwischen Deutsch und Mathe? An einigen Schulen im Augsburger Stadtgebiet ist das derzeit kaum möglich, denn der Sportunterricht kann dort derzeit nicht im vollen Umfang stattfinden, zumindest nicht direkt in den Schulturnhallen. Aufgrund von sanierungsbedürftigen Gebäuden oder auch, weil Kapazitäten fehlen, müssen sich Schülerinnen und Schüler dann zu Fuß oder mit dem Bus auf den Weg machen, um anderswo am Unterricht teilzunehmen. Das kostet nicht nur Zeit und verkürzt die Sportstunden, es kostet auch viel Geld.

