Augsburg

vor 17 Min.

Bedeutende Augsburger Kirche kommt wegen marodem Dachstuhl in Geldnöte

Plus Die Heilig-Kreuz-Kirche hat für Augsburg eine hohe symbolische Bedeutung. Nun ist sie wegen Schäden am historischen Dachstuhl zum Sorgenfall geworden.

Von Doris Wegner

Für Augsburg als Stadt des Religionsfriedens hat die Heilig-Kreuz-Kirche eine hohe symbolische Bedeutung. Sie ist die erste evangelische Kirche, die in Augsburg nach den Wirren des 30-Jährigen Kriegs neu gebaut wurde. 1653 wurde sie eingeweiht. Nun ist das Baudenkmal zum Sorgenfall geworden. „Unsere Kirche hat einen Dachschaden“, sagt Pfarrer Andreas Ratz. Hinter der lockeren Formulierung jedoch steckt ein ernstes Problem, das für Laien nur schwer erkennbar, für die Kirche und die Gemeinde aber gravierend ist.

Pfarrer Andreas Ratz ist in Sorge um den Dachstuhl seiner Heilig-Kreuz-Kirche Foto: Doris Wegner

Wer das Ausmaß begreifen will, muss der Heilig-Kreuz-Kirche aufs Dach steigen. Eine schmale steinerne Wendeltreppe schraubt sich hinauf in den alten dreigeschossigen Dachstuhl. Oben auf dem Gerüst zeigt Architekt Dominik Endres, wo es hakt. Die Fußenden der Dachsparren, die auf dem Dachbalken aufliegen, bröseln zum Teil dramatisch. 18 von 20 Sparren sind betroffen. Zehn besonders schwer, an ihnen wird bereits gearbeitet.

