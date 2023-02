Augsburg

12:00 Uhr

Martin Schenkelberg ist der Faschingsexperte der Augsburger Stadtregierung

Sozialreferent und Faschingsexperte in der Stadtregierung: Martin Schenkelberg bei der Präsentation der Prinzenpaare von „Under oiner Kapp“ im Augsburger Rathaus.

Plus Augsburgs Sozialreferent wuchs im Rheinland auf und liebt seit seiner Kindheit den Karneval. Beim neuen Faschingsumzug für junge Leute geht es ihm nicht nur um Spaß.

Von Miriam Zissler

Wenn Martin Schenkelberg vom Fasching erzählt, dann verbindet er das vor allem mit seiner Heimat. Der Sozialreferent der Stadt Augsburg redet dann gerne von seiner "alten" Heimat, also von Hennef im Rheinland, wo er von klein auf den Karneval mit Familie und Freunden gefeiert hat und Mitglied einer Karnevalsgesellschaft ist. Der 43-Jährige spricht aber auch viel von seiner "neuen" Wirkungsstätte, von Augsburg, wo er mehr Faschingsaktivitäten angetroffen hat, als er angesichts des Rufs der Augsburger als Faschingsmuffel dachte. Mit dem neuen Gaudiwurm für Kinder und Jugendliche, den er mit angestoßen hat, gibt es erstmals seit Jahrzehnten wieder einen Umzug in der Augsburger Innenstadt. Er erzählt, warum es ihm ein Anliegen ist, den Fasching am Lech zu stärken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

