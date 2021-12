Augsburg

06:30 Uhr

Wohnen, Gewerbe und mehr: Das steckt hinter dem Projekt Martini-Park in Augsburg

Plus Das traditionsreiche Unternehmen Martini hat sein Millionenprojekt im Augsburger Textilviertel nahezu abgeschlossen. Was das Quartier so besonders macht.

Von Michael Hörmann

Die Firma Martini liefert Stoff für viele Geschichten. Das traditionsreiche Unternehmen gehörte einst zu den erfolgreichen Textilbetrieben in Augsburg. Mit dem Abschied der Textilindustrie veränderte Martini sein Firmenprofil. Im Martini-Park, der nach der großen Unternehmerfamilie benannt ist, begann das Unternehmen, die vorhandenen Produktionsstätten im Textilviertel zu vermieten. Längst hat sich auf dem riesigen Areal nicht nur Gewerbe angesiedelt. Das Staatstheater Augsburg betreibt eine Interimsspielstätte. Die Feuerwehrerlebniswelt, das etwas andere Museum, sitzt ebenfalls im Martini-Park. In den zurückliegenden Jahren ist unmittelbar neben dem eingezäunten Gewerbekomplex eine große Wohnanlage mit insgesamt 360 Wohnungen entstanden. Wohnen und Arbeiten werden verbunden. Einige Bewohner der Anlage sind im Martini-Park tätig. Dass das kleine Stadtviertel mit der wertvollen Industriekultur künftig stärker ins Bewusstsein der Augsburgerinnen und Augsburger rückt, liegt auf der Hand. Martini hat seinen historischen Park mit vielen alten Bäumen für die Öffentlichkeit geöffnet.

