Martini stockt Bürogebäude im Textilviertel mit einem Holzbau auf

Plus Die Firmengruppe Martini investiert im Augsburger Textilviertel vier Millionen Euro. Ohne Grundstücksflächenverbrauch wird die Fläche verdoppelt. Mieter sind bereits gefunden.

Das momentan bekannteste Bauwerk aus Holz in Augsburg dürfte auf dem Rathausplatz stehen. Es ist der Holzpavillon, der anlässlich des Fugger-Jubiläums errichtet wird. Einen Monat lang wird er für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein, danach wird er wieder abgebaut. An anderer Stelle entsteht gegenwärtig ein nachhaltiges Projekt mit Holz. Die Firmengruppe Martini errichtet es auf ihrem Gelände im Textilviertel. Vier Millionen Euro werden investiert. Es handelt sich um eine Gebäudeaufstockung.