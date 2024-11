Martinsfeuer auf dem Vorplatz der katholischen Kindertagesstätte St. Ulrich und Afra

130 Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Ulrich und Afra zogen an St. Martin mit ihren Laternen von den Rote Torwallanlagen zur Ulrichskirche. Auf dem Vorlatz der Kita brannte das Martinsfeuer, das symbolhaft Licht in Dunkle bringen soll.

Am 11. November feiern Kinder und Familien in ganz Deutschland das Martinsfest, das an den heiligen Martin von Tours erinnert. Mit bunten Laternen ziehen die Kinder durch die Straßen, singen traditionelle Lieder und folgen oft einem Reiter, der den heiligen Martin auf seinem Pferd darstellt.Oft endet der Umzug an einem großen Feuer, das die Nacht erhellt und die Gemeinschaft zusammenbringt. Die Legende von St. Martin, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte, lehrt uns auch heute noch die Bedeutung von Nächstenliebe und Teilen.