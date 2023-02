Altes Stadtbad: Masseurinnen und Therapeuten stehen vor dem Nichts

Plus Das Café im Alten Stadtbad schließt. Das hat auch Auswirkungen auf den Wellness-Bereich. Die Beschäftigten dort bangen um ihre Existenz.

Es war ein Ende mit Ansage: Im September hatte sich die Betreiberin des Cafés im Alten Stadtbad, Anna Gaßner, mit einem Hilferuf an die Stadt gewandt. Die Schließung der Sauna im Alten Stadtbad werde für sie zu existenziellen Ausfällen führen. Ein halbes Jahr später sind ihre Ängste Realität geworden: Im Mai muss sie Café und Wellnessbereich schließen. Die Angestellten und Aushilfen verlieren ihren Job.