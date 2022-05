Massiver Ärger über Störaktion auf der Mai-Kundgebung

Plus Bei der Kundgebung in Augsburg pfiffen junge Leute Oberbürgermeisterin Eva Weber aus. Trotz mahnender Worte von Beteiligten ließen sich die Störer nicht beeindrucken.

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie sollte die 1. Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wieder etwas Besonderes in Augsburg sein. Bemerkenswert war die Veranstaltung vor rund 600 Teilnehmern im Nachhinein aber vor allem wegen einer Aktion: Ein Dutzend junger Leute störte die Rede von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) massiv. Sie pfiffen und brüllten Parolen. Versuche, die jungen Leuten umzustimmen, blieben erfolglos. Die Augsburger DGB-Chefin Silke Klos-Pöllinger war danach mächtig verärgert: "Ich empfinde es als sehr schade, dass unsere DGB-Kundgebung durch solche eine Aktion getrübt wird." Sie vermisse jedweden Respekt bei den Demonstranten.