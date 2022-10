Augsburg

Massiver Baum kracht beim Fünffingerles-Turm ins Wasser

Plus In Augsburg ist erneut ein alter Baum umgestürzt. Es ist der vierte innerhalb weniger Monate, der umfällt. Eine Anwohnerin erzählt, sie habe die Stadt vergeblich gewarnt.

Von Eva Maria Knab

Im Umfeld der alten Befestigung um die Jakobervorstadt ist wieder ein großer Baum umgefallen, diesmal gegenüber dem Fünffingerles-Turm. Der mächtige Stamm krachte vermutlich am Wochenende in den dortigen Wassergraben. In den vergangenen Wochen hatten drei weitere umgestürzte Bäume an der Kahnfahrt für Aufregung gesorgt. Und auch diesmal reagieren Anwohner besorgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

