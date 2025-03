Massiver Betrug: 56-Jähriger kann sein Geld gerade noch retten

Zu einem Betrug zulasten eines 56-Jährigen durch einen falschen Bankmitarbeiter ist es am Mittwoch gekommen. Nach Polizeiangaben hatte ein bislang unbekannter Täter einen 56-Jährigen angerufen und sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben. „Der Unbekannte teilte dem Mann mit, dass vom Ausland aus auf sein Konto zugegriffen wurde und brachte den 56-Jährigen dazu, sich bei seinem Online-Banking anzumelden“, heißt es von den Ermittlern weiter. Der unbekannte Täter erlangte Zugriff auf den Computer des 56-Jährigen und veranlasste eine Überweisung im mittleren fünfstelligen Eurobereich. „Dem 56-Jährigen fiel der Betrug umgehend auf, er veranlasste eine Rücküberweisung bei seiner Bank und informierte die Polizei“, so die Ermittler. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. (jaka)

