Massives Polizeiaufgebot begleitet Hanau-Demo in Augsburger Innenstadt

Ein massives Polizeiaufgebot hat am Mittwochabend eine Kundgebung zum Gedenken an die Opfer der rassistischen Morde in Hanau begleitet. Auf eine Mahnwache am Rathausplatz folgte ein Demozug durch die Innenstadt, abschließend fand erneut auf dem Rathausplatz eine Kundgebung statt. Rund 300 Menschen nahmen daran teil, viele davon aus dem politisch linken Spektrum.

Massive Polizeipräsenz bei Hanau-Demo in Augsburgs Innenstadt mit 300 Teilnehmern

Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz, auch wegen derzeit allgemein erhöhter Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen. Teils blockierten Einsatzwägen die Straßenzugänge, es kam zu Verkehrsverzögerungen. Die Teilnehmenden erinnerten an die Getöteten des Anschlags vor fünf Jahren, kritisierten strukturellen Rassismus und riefen, Hanau sei kein Einzelfall gewesen. Vereinzelt kam es am Rande zu kleineren Störmomenten, etwa als ein Passant „Abschiebung“ in Richtung der Demo rief. Laut Polizei verlief die Kundgebung, die auf den Zusammenschluss Augsburger Migranten(selbst)organisationen (ZAM) zurückging, insgesamt aber ruhig. (kmax)