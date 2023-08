Ein völliges Zurück wird es in der Maximilianstraße nicht geben

Plus Das Ende des Fußgängerzonenversuchs sorgt dafür, dass die Diskussion über das künftige Bild der Maximilianstraße vorgezogen wird. Visionen sind dabei nicht verboten.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft betont, dass ihre Ideen für die baumbewachsene Maximilianstraße mit dem gescheiterten Fußgängerzonen-Versuch nichts zu tun haben. Dass es dazu Überlegungen gibt, wurde in der Tat schon im Windschatten der Rathausplatz-Diskussion im Frühjahr bekannt. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass die Alt-Augsburg-Gesellschaft die momentane Aufmerksamkeit für die Straße nutzen möchte, um ihre Idee vorzustellen. Denn auch wenn klar ist, dass der Fußgängerzonenversuch aus rechtlichen Gründen abgebrochen werden muss, zeichnet sich auch ab, dass es ein völliges Zurück zum Anfangszustand vor dem Versuch nicht geben wird.

Maximilianstraße in Augsburg: Nichts muss immer so bleiben, wie es war

Die Diskussion über Bäume kommt, wie auch die Fußgängerzonen-Idee, einige Jahre zu spät, weil die Maxstraße inzwischen teilweise umgebaut wurde. Gleichzeitig hat der Verkehrsversuch den Blick dafür geöffnet, dass städtische Räume umgestaltet werden können und nichts für immer so bleiben muss, nur weil es immer schon so war. Die Reaktionen auf den Fußgängerzonen-Versuch waren kontrovers. Manche Händler lehnten ihn entschieden ab, ein Teil der Passanten wusste es zu schätzen, mehr Platz zu bekommen, andere trauerten der guten Erreichbarkeit mit dem Auto hinterher. Die Stadtregierung wird versuchen, zumindest einige Elemente wie die Baumtröge in die Zukunft zu ziehen. Der große Wurf wird das aber nicht werden, weil man der Straße nachträglich etwas aufpfropft. Das kann im Ergebnis passen, aber es besteht die Gefahr, dass aus Gründen des Koalitionsfriedens etwas umgesetzt wird, worauf aus freien Stücken sonst kein Planer gekommen wäre.

