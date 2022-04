Augsburg

Maxstraße wird am Wochenende wieder gesperrt – Alkoholverbot am Abend

Die Augsburger Maxstraße wird ab Donnerstag, 14. April, an den Wochenenden für den Durchgangsverkehr gesperrt. Am Herkulesbrunnen sind Alkohol und Glasflaschen ab 20 Uhr verboten.

Die Maximilianstraße in Augsburg ist an Donnerstagen, Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen nachts für den Verkehr tabu. So begründet die Stadt die Regelung.