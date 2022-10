Augsburg

vor 60 Min.

Medikament Elotrans als Anti-Kater-Mittel? Apotheken schlagen Alarm

Plus In sozialen Medien wird das Durchfallmedikament Elotrans als Anti-Kater-Mittel angepriesen. Der Hype geht so weit, dass es in Augsburg ausgeht – und Kinder leiden.

Von Max Kramer

Augsburgs Apotheken sind derzeit häufiger Schauplatz eher unangenehmer Gespräche. "Bisweilen schwierig" nennt sie Bernhard Koczian, Leiter der Apotheken im Pfersee Park und im Sheridan-Park. Auf der einen Seite stehen dabei Kundinnen und Kunden, die wegen einer Durchfallerkrankung oder Erbrechen nach dem Medikament Elotrans fragen. Auf der anderen: Apothekerinnen und Apotheker, die abwinken müssen. Das Mittel ist derzeit in Augsburg fast nicht mehr zu bekommen, und das nun schon seit etlichen Wochen. Grund ist ein Hype in sozialen Medien, wo Elotrans als "Wundermittel" gegen die Auswirkungen übermäßigen Alkoholkonsums angepriesen wird. Der Ärger ist groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen