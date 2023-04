Augsburg

vor 16 Min.

Medikamentenmangel als Problem: Augsburger Apotheker rufen um Hilfe

Plus Eine Corona-Sonderregelung für Ersatz-Präparate läuft aus. Die Augsburger Herrenbach-Apotheke wendet sich an Gesundheitsminister Holetschek – und kritisiert Berliner Pläne.

Von Eva Maria Knab

Am Dienstagabend hatte Sandra Eibler wieder einen dieser Fälle: Gegen 21.30 Uhr kam ein Mann verzweifelt in den Notdienst der Augsburger Herrenbach-Apotheke. Er hatte ein Rezept für ein Antibiotikum dabei, das sein krankes Kind benötigte. Über eine Stunde sei er in der ganzen Stadt unterwegs gewesen, erzählte er. Nirgends konnte er das Medikament bekommen und musste dringend zur Schichtarbeit. "Wir konnten ihm im Notdienst eine Alternative heraussuchen", sagt Apothekerin Eibler. Im normalen Geschäftsbetrieb wäre das ihr zufolge nicht mehr möglich. Denn Anfang April ist eine Corona-Sonderregelung ausgelaufen - während sich Lieferengpässe bei Arzneimitteln teils weiter verschärfen.

Während der Pandemie hatten Apotheken größere Spielräume, um Patienten mit Rezept weiterzuhelfen. Sie durften Medikamente, die auf dem Markt nicht zu haben waren, durch Alternativen ersetzen. Nach Rücksprache mit dem Arzt konnten sie auf andere Präparate und Wirkstoffe ausweichen, auch auf andere Packungsgrößen und Wirkstoffstärken. Dies sei im Alltag gängige Praxis, sagt Franz Fassl, Inhaber der Herrenbach-Apotheke. Aktuell könne man nur jedes zweite Medikament regulär Patienten mitgeben, bei den anderen müsse man alternative Lösungen finden. Nachschubprobleme gebe es nicht nur bei Antibiotika, Schmerzmitteln oder Fiebersäften für Kinder, sondern auch bei alltäglichen Medikamenten wie Blutdrucksenkern. "Tendenziell nehmen die Lieferengpässe weiter zu", sagt Fassl.

