Mediziner Michael Beyer ist jetzt Ehrensenator der Universität Augsburg

Plus Was Alt-Oberbürgermeister Kurt Gribl beim Festakt über den langjährigen Ärztlichen Vorstand des Universitätsklinikums Augsburg sagte.

Die Universität Augsburg hat eine ihrer höchsten Auszeichnungen verliehen: Mediziner Michael Beyer, langjähriger ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Augsburg, ist jetzt Ehrensenator. Diese Würde wird nur selten und in bestimmten Fällen verliehen. Die Universität zeichne damit die herausragenden Verdienste von Professor Beyer aus, insbesondere im Zuge des Aufbaus der Universitätsmedizin in den Jahren 2014 bis 2019, heißt es zur Begründung. Universitätspräsidentin Sabine Doering-Manteuffel überreichte die Urkunde bei einem Festakt im Konzertsaal des Leopold-Mozart-Zentrums in der Grottenau. Augsburgs früherer Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) hielt die Laudatio.