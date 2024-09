Mehr als 2700 Erstklässler freuen sich in Augsburg auf den Schulanfang

Die Aufregung dürfte jetzt schon groß sein. Am Dienstag beginnt für 2706 Mädchen und Jungen in Augsburg ein neuer Lebensabschnitt: Sie kommen in die Schule. Damit starten in diesem Jahr 41 Kinder mehr als im vergangenen Jahr ihre Schullaufbahn. Auch in anderen Bereichen gibt es Veränderungen.

Über 15.550 Schülerinnen und Schüler zählen im kommenden Schuljahr Augsburgs Grund- und Mittelschulen, teilt das Staatliche Schulamt auf Anfrage mit. Das sind über 390 Kinder mehr als im vergangenen Schuljahr. Aufgrund der Steigerung werden an den Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr zwölf zusätzliche Klassen gebildet. Der Migrationsanteil an den Grundschulen beträgt über 68 Prozent, an den Mittelschulen sind es sogar über 83 Prozent. Wie in den vergangenen Jahren erhielt der Schulamtsbezirk Augsburg-Stadt aufgrund des hohen Migrationsanteils in sogenannten „Sonderbudgets“ zahlreiche Unterrichtsstunden für Maßnahmen zur Förderung der Schülerinnen und Schüler.

Islamischer Religionsunterricht wird in Grund- und Mittelschulen angeboten

Das Staatliche Schulamt berichtet, dass seit dem Schuljahr 2021/2022 das Fach Islamischer Unterricht (IU) als Wahlpflichtfach im Fächerkanon von Grundschule und Mittelschule aufgenommen wurde. Insgesamt werden 175 Stunden IU an den Grundschulen und Mittelschulen unterrichtet, davon 116 Stunden an den Grundschulen, 59 in den Mittelschulen. Alevitischer Religionsunterricht könne auch im Schuljahr 2024/25 aus organisatorischen Gründen (geringe Nachfrage) nicht stattfinden, heißt es. Der syrisch-orthodoxe Religionsunterricht finde aber wie gewohnt entsprechend der Anmeldezahlen gebündelt an ausgewählten Grundschulen und Mittelschulen statt.

Daneben gibt es in Augsburg zahlreiche inklusive Angebot für Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Bedarf. In diesem Schuljahr können etwa 37 Kooperationsklassen ausgewiesen werden, davon 20 Klassen an elf Grundschulen und 17 Klassen an acht Mittelschulen. Eine erweiterte Kooperation von Lehrkräften und dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst könne in diesem Schuljahr an jeweils einer Grund- und einer Mittelschule angeboten werden. Hierbei werden die Schülerinnen und Schüler, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, nicht in einer Kooperationsklasse zusammengefasst, sondern auf die Klassen in der Jahrgangsstufe verteilt und klassenübergreifend mehrere Stunden in der Woche in kleineren Lerngruppen bedarfsgerecht unterrichtet und gefördert. Die Luitpold-Grundschule und Mittelschule Augsburg-Herrenbach würden an diesem Projekt mit großem Erfolg teilnehmen.

Daneben schreitet auch an den Mittelschulen die Digitalisierung voran. Das Ziel sei es, eine 1:1-Ausstattung mit mobilen Endgeräten zu ermöglichen. In Augsburg beginne der überwiegende Teil der Mittelschulen bereits im aktuellen Schuljahr, sich an dem Digitalisierungsprogramm des Freistaats zu beteiligen.