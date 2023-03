Augsburg

19:00 Uhr

Mehr als nur Essen: Mittagstisch im Haus Lea ist ein Rezept gegen Einsamkeit

Plus Für zwei Euro gibt es im Haus Lea in Augsburg-Oberhausen ein warmes Essen – und ein Mittel gegen Einsamkeit. Nun ist ein weiterer Mittagstisch geplant.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Im Eingangsbereich des Frauentreffpunkts Lea in Oberhausen sehen Besucherinnen die Aktivitäten auf einen Blick. Demnächst steht Malen im Wintergarten und Filzen auf dem Programm. Ausflüge zu einem Alpaka-Spaziergang, der Dschungelnacht im Zoo oder der Fuggerei sind geplant. Was für viele Gäste das Wichtigste ist, steht dort ebenfalls angeschrieben: Montags gibt es in der Einrichtung mittags eine Suppe, am Freitag ein Frühstück und am Mittwoch seit diesem Jahr auch einen Mittagstisch. Im Sozialausschuss der Stadt wurde beschlossen, das bereits bestehende Angebot von Mittagstischen in Augsburg zu erweitern. Menschen mit geringem finanziellen Budget können so zu einem warmen Mittagessen kommen, gleichzeitig findet ein Austausch mit den anderen Gästen statt und es wird der Vereinsamung vorgebeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen