Augsburg

vor 41 Min.

Auf dem Sheridan-Areal wird am Traum vom bezahlbaren Wohnen gearbeitet

Das Wohnprojekt "Sherlo" will 55 Wohneinheiten schaffen. Dabei soll auch sozialer Wohnraum für Flüchtlinge entstehen.

Plus Auf dem Sheridan-Areal hat die Stadt Augsburg Baufelder an alternative Wohnprojekte vergeben. Viel Ausdauer ist dafür nötig, denn die Zeiten fürs Bauen sind keine einfachen.

Von Frank Sobottka

Wer aktuell das Baugelände im Augsburger Sheridan-Areal besichtigen will, der braucht festes Schuhwerk. Der Boden ist aufgeweicht vom vielen Regen und ein kräftiger Wind fegt über die noch brachliegenden Flächen. Vier Baufelder auf dem ehemaligen Kasernengelände hat die Stadt Augsburg Mitte 2021 nicht an normale Investoren vergeben. Die Stadt verzichtete bewusst darauf, möglichst viel Geld für den Verkauf der Flächen zu bekommen. Stattdessen bekamen besondere Bau- und Wohnkonzepte den Zuschlag. Jetzt, gut ein Jahr später, werden die Pläne konkreter. Bei der Baugemeinschaft "Sheridan Park & Junia" geht es jetzt zum Beispiel um die Frage, welchen Anstrich die Fassade aus Holz einmal bekommen soll. Der kräftige Wind, der den Mitgliedern draußen ins Gesicht weht, passt auch zur allgemeinen Lage. Die Zinsen steigen, die Baupreise ebenso - dennoch wollen sie an dem Projekt festhalten. Bald schon sollen hier drei Mehrfamilienhäuser entstehen, für 2025 ist der Einzug geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen