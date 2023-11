Augsburg

Mehr als zwei Promille am Morgen: 23-Jähriger verursacht Autounfall

Ein betrunkener 23-Jähriger hat am Mittwochmorgen einen Autounfall in der Bürgermeister-Ulrich-Straße im Augsburger Stadtteil Haunstetten verursacht.

Ein 23-Jähriger fährt am Mittwochmorgen betrunken in der Bürgermeister-Ulrich-Straße in Augsburg, als er gegen ein Auto prallt. Der Schaden ist hoch.

Im Augsburger Stadtteil Haunstetten hat ein betrunkener 23-Jähriger am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 8.30 Uhr mit einem Ford Fiesta in der Bürgermeister-Ulrich-Straße unterwegs, als vor ihm eine 32-Jährige an einer Ampel bremsen musste. Der Mann bemerkte dies offenbar zu spät und prallte an der Kreuzung zum Unteren Talweg gegen den BMW. Polizei: Betrunkener 23-Jähriger baut Autounfall in Augsburg-Haunstetten Als eine Streife kam, um den Unfall aufzunehmen, stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 23-Jährigen fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann musste daraufhin zu einer Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. Nach Polizeiangaben liegt der Sachschaden an beiden Autos im niedrigen vierstelligen Bereich. Gegen den Verursacher laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (kmax)

