Mehr als zwei Promille: Betrunkene Radler sind in der Innenstadt unterwegs

In der Augsburger Innenstadt fallen zwei betrunkener Fahrradfahrer auf. Die Alkoholwerte sind hoch, es kommt zu einer Verletzung. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei hat sich mit zwei Personen beschäftigt, die betrunken mit dem Fahrrad in der Augsburger Innenstadt unterwegs waren. Wie es in einer Mitteilung heißt, ereignete sich der erste Fall am Mittwochabend gegen 22 Uhr. Ein Passant beobachtete in der Pilgerhausstraße, wie eine 43-Jährige von ihrem Fahrrad stürzte, und wählte den Notruf. Eine medizinische Versorgung war zwar nicht notwendig, allerdings kam auch eine Streife hinzu – und stellte bei der Frau einen Atem-Alkoholwert von über zwei Promille fest.

Polizei stoppt Fahrrad-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Augsburg

Um etwa 0.15 Uhr am Donnerstag traf die Polizei dann auf einen 44-Jährigen, der in der Rosenaustraße in Schlangenlinien unterwegs war und dabei fast vom Rad fiel. Bei der Kontrolle konnte sich der Mann kaum auf den Beinen halten, ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. In beiden Fällen ordnete die Polizei jeweils einen Bluttest an, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Sowohl gegen den 44-Jährigen als auch die 43-Jährige laufen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr. (kmax)