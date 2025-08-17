Icon Menü
Mehr Bäume und neue Tramlinien: Alt-Augsburg-Gesellschaft macht Druck bei Stadtbegrünung

Der Verein, der mit Einzelideen wie einem grünen Rathausplatz auf sich aufmerksam machte, legt nun ein Gesamtkonzept vor. Wie er sich Augsburg künftig vorstellt.
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Die Illustration zeigt, wie eine dreireihige Baumallee in der Fuggerstraße künftig wirken könnte.
    Die Illustration zeigt, wie eine dreireihige Baumallee in der Fuggerstraße künftig wirken könnte. Foto: Altaugsburggesellschaft

    Die Alt-Augsburg-Gesellschaft fordert stärkere Bemühungen für eine hitzegerechte Begrünung der Innenstadt und will dafür nun Druck auf die Stadt machen. In einem ersten Schritt hat der Verein, der bisher mit Einzelvorschlägen wie Bäumen auf dem Rathausplatz auf sich aufmerksam machte, nun ein Konzept für die Innenstadt vorgelegt. Es beinhaltet neben dem Rathausplatz die Maximilian-, die Fugger- sowie die Grottenau/Karlstraße. Letztere soll nach Vorstellungen der Alt-Augsburg-Gesellschaft künftig eine Tramlinie bekommen.

