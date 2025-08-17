Mehr Bäume und neue Tramlinien: Alt-Augsburg-Gesellschaft macht Druck bei Stadtbegrünung

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft fordert stärkere Bemühungen für eine hitzegerechte Begrünung der Innenstadt und will dafür nun Druck auf die Stadt machen. In einem ersten Schritt hat der Verein, der bisher mit Einzelvorschlägen wie Bäumen auf dem Rathausplatz auf sich aufmerksam machte, nun ein Konzept für die Innenstadt vorgelegt. Es beinhaltet neben dem Rathausplatz die Maximilian-, die Fugger- sowie die Grottenau/Karlstraße. Letztere soll nach Vorstellungen der Alt-Augsburg-Gesellschaft künftig eine Tramlinie bekommen.

