Mehr Gastro am Stadtmarkt? Warum die Stadt Augsburg Nein sagt

Plus Die Zahl der Leerstände am Markt wächst, mancher Bewerber würde auf Speisen und Getränke setzen. Die Stadt Augsburg aber hat Bedenken. Manche Vakanzen werfen Fragen auf.

Von Michael Hörmann

Die Frau hat in jeder Hand eine Tasche. Ihre Einkäufe am Stadtmarkt habe sie getätigt, sagt sie beim Verlassen des Geländes. Allerdings macht sie einen besorgten Blick: "Ich muss leider sagen, dass das Angebot auf dem Markt immer weniger wird." Die Zahl leerstehender Geschäfte ist in den zurückliegenden Monaten auf dem Augsburger Stadtmarkt stetig gewachsen. Diese Leerstände fallen auf: Sieben Läden sind aktuell nicht belegt. Die Stadt Augsburg möchte dem Trend entgegenwirken, zusätzliche Gastronomiebetriebe hat Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle jedoch nicht auf der Rechnung, obwohl das Interesse durchaus vorhanden wäre.

Das Geschäft "Ideenreich" hat aufgehört. Foto: Michael Hörmann

Aus gut informierten Kreisen heißt es, dass immer mehr Bewerber für den Stadtmarkt auf ein gastronomisches Angebot setzen würden. Dies gelte zum Beispiel auch für Leerstände in der Gemüsegasse. Hübschle bestätigt diese Entwicklung auf AZ-Anfrage auch. Er erklärt gleichzeitig aber, dass die Stadt nicht jeder Bewerbung entsprechen könne: "Nicht jeder Verkaufsplatz eignet sich zum Betrieb einer Gastronomie." Der Betrieb sei an gewisse rechtliche Voraussetzung geknüpft. Es gehe um das Lebensmittelrecht und bauordnungsrechtliche Aspekte. Deshalb könne nicht jede Bewerbung zugelassen werden.

