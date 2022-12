Augsburg

vor 21 Min.

Mehr Gehalt, weniger Arbeit: Zeitarbeit wird für Kliniken zum Problem

Nicht nur wegen der Corona-Pandemie ist die Belastung für Pflegekräfte in Augsburger Krankenhäusern deutlich gestiegen. Zeitarbeitsfirmen locken sie mit besseren Konditionen.

Plus Immer mehr Pflegekräfte leiden unter Überlastung und finden in Zeitarbeit einen Ausweg. Doch das Modell birgt ein Dilemma – und setzt eine heikle Spirale in Gang.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Irgendwann im August dieses Jahres war für Robert Mayer (Name geändert) das Maß voll. Nicht, dass er sich dem Uniklinikum Augsburg (UKA) nach vielen Jahren nicht verbunden fühle. Nicht, dass er sein Team nicht möge. Nicht, dass ihn der Abschied nicht schmerze. "Aber so, wie es inzwischen läuft, kann ich nicht mehr mit gutem Gewissen arbeiten", sagt der junge Mann. Er könne dem Anspruch an sich und seine Arbeit kaum noch gerecht werden, wolle den Beruf aber nicht verlassen. Ein Dilemma – mit einer persönlichen Lösung, die gleichzeitig Teil eines viel größeren Problems ist: Zeitarbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen