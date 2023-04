Mehr Grün: Die Stadt will geschotterte Steingärten in Augsburg verbieten

In einer Welt in der die Urwälder schrumpfen und die die CO2- Konzentartion zunimmt, gibt es tatsächlich Leute, die das wertvolle Erdreich mit einem Leichentuch aus Folie bedecken, um darauf eine Wüste zu erschaffen. Auch wenn es dem eigenen Schönheitsideal entspricht, ist es mit der Verantwortung gegenüber der Menschheit unvereinbar.

Ich muss nicht verstehen, was in den Köpfen dieser Menschen vor sich geht, frage mich nur, warum sie nicht in einem Plattenbau umziehen. Dort gibt es genug Stein und Grau, um glücklich zu werden.

Also her mit der Satzung, Stadt Augsburg. Ich helfe gerne bei der Umsetzung mit, fahre die Wohnviertel mit dem Rad ab und mache die notwendigen Anzeigen. Oder sind diese Steineschütter wieder einmal Euer Wählerklientel, das geschont werden muss?

