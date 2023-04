Förderprogramm ausgebaut: Mehr Jugendsozialarbeit an Schulen

Weitere Augsburger Schulen sollen von der zusätzlichen Unterstützung profitieren.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) soll weiter ausgebaut werden. Das beschlossen die Mitglieder des Bildungs- und Jugendhilfeausschusses und folgen dem grundsätzlichen Entschluss aus dem vergangenen Jahr, Kinder und Jugendliche an den Augsburger Schulen nach dem Hin und Her während der Corona-Pandemie bestmöglich zu unterstützen.

Durch die Ausweitung des staatlichen Förderprogramms JaS auf Schulen für sozial-emotionalen Förderbedarf kann nun die Simpertschule berücksichtigt werden. An dem privaten Förderzentrum gibt es eine schulvorbereitende Einrichtung für Drei- bis Sechsjährige, vier Grundschulklassen und eine Intensivklasse. Vonseiten der Simpertschule werde schon seit Jahren eine zusätzliche Unterstützung der Jugendhilfe erbeten, wurden die Ausschussmitglieder informiert. Ab voraussichtlich Januar 2024 soll dort eine Halbtagsstelle angesiedelt werden.

Das Gymnasium bei St. Stephan steht schon lange auf der Liste

Das Gymnasium bei St. Stephan war bereits im Ausbauplan von JaS- und SaS-Stellen (Sozialpädagogische Hilfen an Schulen) an Augsburger Schulen aufgelistet. 2015 wurde der umfassende Plan verabschiedet und nach und nach in den verschiedenen Schulen umgesetzt. Der Ausbau an St. Stephan steht noch aus: Dort soll, genauso wie an der Fachoberschule (FOS), das städtische SaS-Konzept greifen.

An der FOS gibt es seit Anfang 2020 eine Schulsozialarbeiterin, die ein präventives Angebot mit Klassenworkshops, Lehrerberatung und Gruppenangeboten organisiert. Sie könne aber die Einzelfallberatung nicht auffangen, die an der Schule mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern und Themen, wie familiären Problemen, sozialen Schwierigkeiten, Umgang mit Zukunftsangst oder Panikattacken, erforderlich ist. Am Gymnasium bei St. Stephan und der FOS soll nun die Etablierung einer Halbtagsstelle für Anfang 2024 angestrebt werden.

