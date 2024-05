Mehr Menschen in Augsburg sorgen privat für die Rente vor

Diskussionen um eine Anhebung des Renteneintrittsalters hat der Deutschen Bank ein Plus bei Anlagen für die private Rentenvorsorge beschert.

Die private Altersvorsorge wird für immer mehr Menschen zu einem wichtigen Thema. Diesen Schluss zieht die Deutsche Bank Augsburg aufgrund von Beratungen und Zahlen aus dem letzten Jahr. Angeregt durch politische Diskussionen über eine Anhebung des Renteneintrittsalters, seien private Rentenpläne auf den Prüfstand gestellt und in den Kundengesprächen thematisiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Erfreulich ist, dass die Bereitschaft zur Vorsorge im vergangenen Jahr weiter zugenommen hat – trotz der wirtschaftlich herausfordernden Lage“, so Stefan Schröer, Marktgebietsleiter Privatkunden München und Bayern Südwest. Dementsprechend habe die Deutsche Bank ein deutliches Plus bei den Investmentprodukten, die auf einen langfristigen Vermögensaufbau mit Anleihe- und vor allem Aktienfonds setzen, verzeichnet. Besonders positiv habe sich 2023 das Wertpapiergeschäft entwickelt: Das Depotvolumen im Privatkundengeschäft betrug zum 31. Dezember 2023 in Augsburg rund 817 Millionen Euro.

Die Deutsche Bank betreut in Augsburg rund 42.500 Kundinnen und Kunden. Die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, betrug zum 31. Dezember 2023 in Augsburg 1,6 Milliarden Euro. (nist)