Mehr Parkzonen nur für Anwohner? So geht die Stadt Augsburg vor

In manchen Quartieren müssen Anwohner lange nach einem Parkplatz suchen. Die Stadt Augsburg prüft, wo Bewohnerparken eingerichtet werden kann. Doch das ist kein Allheilmittel.

Kostenlose Parkplätze sind in Augsburg ein rares Gut. Vor allem in der Innenstadt kann man kaum mehr sein Auto abstellen, ohne dafür zur Kasse gebeten zu werden. Weshalb viele Autofahrer dazu übergegangen sind, in einem der Stadtteile kostenlos zu parken und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu fahren. Was wiederum zu Ärger mit Anwohnern führt, die deshalb keinen Platz mehr für ihr Auto finden. Immer wieder wird deshalb der Ruf nach Bewohnerparkzonen laut, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Doch Bewohnerparkplätze bringen ihre eigenen Probleme mit sich. Eine Bestandsaufnahme.

In Lechhausen ist der Parkdruck im Gebiet nördlich des Lechs rund um die Yorckstraße enorm. Am Nachmittag sind hier so gut wie alle legalen Parkplätze belegt, die Fahrzeuge stehen zu beiden Seiten der Straße dicht an dicht. Wer hier zu tun hat, sucht lange nach einem Parkplatz - oder er stellt sich eben kurz ins Halteverbot und hofft, dass nicht gerade eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsdienstes auf Streife ist.

In der Yorckstraße verwirren übermalte Parkmarkierungen manche Autofahrer. Wer hier steht, riskiert ein Knöllchen. Foto: Fridtjof Atterdal

"Die Aufschreiberinnen sind hier extrem fleißig und verteilen Strafzettel", weiß Martina Zehmen vom Blumenladen in der Yorckstraße. Auch sie hat schon einen Zettel kassiert, obwohl sie nur kurz vor dem eigenen Laden gehalten habe, um Blumen auszuladen. Immer wieder erwischt es Kunden direkt vor dem Laden, weil dort eine Parkbucht eingezeichnet und dann schwarz übermalt wurde. "Scheinbar hat es sich die Stadt kurzfristig anders überlegt, aber das ist schon missverständlich", findet sie die Markierung. Ihre Kunden schimpften regelmäßig, weil sie keinen Parkplatz finden. Bewohnerparken wäre für sie als Geschäftsinhaberin eher kontraproduktiv.

Parken in Augsburg: Die lange Suche nach einem Parkplatz

Dagegen wünscht sich Sabria Hxha, die gerade mit Einkäufen beladen von ihrem Auto in der direkt daneben gelegenen Waterloostraße kommt, dringend Anwohnerparken. "Ich habe jetzt zehn Minuten nach diesem Parkplatz gesucht", erzählt sie. Mit den Einkaufstüten muss sie in die Neuburger Straße. "Ich suche eigentlich immer so lange nach einem Parkplatz", erzählt sie noch.

Wolfgang Schwimmbeck glaubt nicht, dass Anwohnerparkplätze das Problem lösen würden. Er schlägt vor, in dem Gebiet Einbahnstraßen auszuweisen und dann auf beiden Straßenseiten versetzt Parken zu lassen. "Ich kenne das aus Spanien, da ist das üblich und funktioniert bestens", sagt er. Nicht nur Pendler belegten hier die Parkplätze. "Ich kenne Leute, die ihre Tiefgaragenplätze an Oldtimerbesitzer vermieten und selbst auf der Straße parken", berichtet Schwimmbeck.

Bislang war die Stadt sehr zurückhaltend, was die Ausweisung von Bewohnerparkzonen betrifft. Das Hauptargument, das beispielsweise auf Bürgerversammlungen regelmäßig dagegen angeführt wurde, ist der Verdrängungseffekt. In dem Moment, in dem in einem Gebiet nur noch Anwohner stehen dürfen, würden die Parkplatzsuchenden auf die angrenzenden Viertel ausweichen, wo sie die Parksituation noch verschärften.

Anwohnerparken in Augsburg soll erweitert werden

Im März 2021 hatte der Augsburger Stadtrat beschlossen, das Parkraummanagement und entsprechend die bestehenden Bewohnerparkgebiete zu erweitern. Voraussetzung für ein neues Bewohnerparkgebiet ist unter anderen, dass dieses gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erschlossen ist und die Parkplatzsituation für die Bewohnerinnen und Bewohner kritisch ist, heißt es von der Stadt. Teile der Stellplätze müssen bewirtschaftet werden. Bevor ein solches Gebiet ausgewiesen werden kann, bedarf es einer entsprechenden Parkraumuntersuchung und einer strategischen Konzeption, so die Stadt.

Nördlich des Lech dreht man in Lechhausen im Auto oft viele Runden, bis man einen Parkplatz findet. Foto: Fridtjof Atterdal

Aktuell gibt es elf Bewohnerparkzonen, für die 9000 Parkausweise ausgegeben wurden. Die Stadt hat keine Zahlen, wie viele Parkplätze für diese 9000 Fahrzeuge tatsächlich zur Verfügung stehen. Beschwerden, weil Anwohner trotz Parkausweis keinen Parkplatz gefunden haben, habe es eigentlich nur zu Pandemiezeiten gegeben. Auch wenn baustellenbedingt Parkplätze wegfielen, könnten die Bewohnerparkplätze nicht reichen, weiß die Stadt.

Nach und nach würden alle innenstadtnahen Gebiete, welche die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Einrichtung von neuen Bewohnerparkgebieten erfüllen, betrachtet, so das Mobilitäts- und Tiefbauamt. Zuletzt wurde Ende 2023 das Thelottviertel westlich des Hauptbahnhofs als Gebiet mit Anwohnerparken ausgewiesen, derzeit laufen die Planungen im Antonsviertel. Erst später könnten die äußeren Stadtgebiete wie beispielsweise Haunstetten angeschaut werden, heißt es von der Stadt.

Wie berichtet, sind die Anwohnerinnen und Anwohner im Thelottviertel überwiegend mit der neuen Situation zufrieden. Von den rund 900 legalen Stellplätzen wurden rund die Hälfte für Bewohner reserviert. War das Viertel früher den ganzen Tag über von Pendlern belebt, die zum nahen Hauptbahnhof wollten, findet man mittlerweile als Bewohner dort leichter einen Parkplatz.