Mehr Platz für Fahrräder in Augsburg: CSU und Grüne mit neuer Satzung

Im Winter knallte es zwischen CSU und Grünen wegen der Stellplatzsatzung. Nun haben die Koalitionspartner wohl ein Papier mit Änderungen ausverhandelt.

Die Stadt scheint in Sachen Stellplatzsatzung bald einen erneuten Vorstoß unternehmen zu wollen. Wie berichtet war das Thema vor Weihnachten im Stadtrat von der Tagesordnung genommen worden, weil sich die Koalitionäre CSU und Grüne sonst in die Haare bekommen hätten. Wie berichtet plant die Stadt grundsätzlich, die Zahl der verpflichtend zu bauenden Auto-Stellplätze in Mehrfamilien-Neubauten leicht zu senken (von 1,1 auf 1,0 pro Wohnung). Gleichzeitig wird die Zahl der Fahrrad- und Lastenradstellplätze erhöht. So ist ein Radstellplatz pro 25 Quadratmetern Wohnfläche vorgesehen und ein Lastenrad-/Fahrradanhängerplatz pro Wohnung (Mindestgröße 50 Quadratmeter). Bei großen Wohnanlagen sorgt dies für erheblichen Platzbedarf für Fahrräder.

Knackpunkte waren in der polititischen Diskussion aber die Regelungen für Büros und für Kitas. Hier kam es zu Änderungen zugunsten des Radverkehrs, die die Grünen gewünscht hatten. Geregelt ist in dem neuen Entwurf, der nach der Sommerpause vorgestellt werden dürfte, auch, dass Bauherren Fahrradstellplätze gegen Zahlung an die Stadt ablösen können, wenn es unmöglich ist, in einem Neubau die erforderliche Zahl unterzubekommen. Dieser Punkt war der CSU wichtig.

Die Änderung der Stellplatzsatzung geht auf die Einigung zwischen der Stadt Augsburg und den Initiatoren des Fahrradbürgerbegehrens zurück. Mit dem neuen Regelwerk soll der Radverkehr gefördert werden. (skro)