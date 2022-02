Augsburg

Mehr Platz für Industrie: Sozialfraktion stichelt gegen Augsburger Grüne

Plus Die Zustimmung zur möglichen Erweiterung des Lechhauser Gewerbegebiets sei gut, widerspreche aber dem Grünen-Wahlprogramm, so die Sozialfraktion. Was die Grünen entgegnen.

Von Stefan Krog

Nach der Zustimmung zu den weiteren Planungen für eine Erweiterung des Lechhauser Gewerbegebiets durch die Grünen stichelt die Sozialfraktion gegen den Koalitionspartner der CSU. Sozialfraktionsvorsitzender Florian Freund sagte im Bauausschuss des Stadtrats, die Erweiterung sei sinnvoll, um Jobs von Industrieunternehmen in Augsburg zu halten. MAN erwägt dort den Neubau eines zentralen Lagers, die Firma Eberle aus Pfersee eine komplette Verlagerung ihres Standorts. "Industrie ist wichtig für Augsburg. Wirtschaft besteht auch künftig nicht nur daraus, dass irgendwer im Loft sitzt, Latte macchiato trinkt und die nächste App entwickelt", so Freund.

