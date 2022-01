Augsburg

vor 21 Min.

Mehr Platz, weitere Wege: So lief der Start des neuen Augsburger Impfzentrums

Früher wurden hier Computer zusammengebaut, jetzt wird in der Halle 34 auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal in Augsburg geimpft.

Plus Das neue Augsburger Impfzentrum befindet sich in einer rund 8000 Quadratmeter großen Fabrikhalle. Was sich Stadt und Betreiber vom neuen Standort erhoffen.

Von Jörg Heinzle

Auf dem Boden sind noch die farbigen Markierungen zu sehen. Sie gaben einst vor, wo in den großen Werkshallen des Computerherstellers Fujitsu die Maschinen standen, die Produktionslinien für PCs, Server, Laptops. Rund 1500 Menschen haben bei Fujitsu in Augsburg gearbeitet. Doch im Herbst 2020 war Schluss, die Hallen wurden leergeräumt. Nun ist in die ehemalige Produktionshalle 34 wieder Leben eingezogen. Seit Dienstag ist hier das Impfzentrum der Stadt untergebracht. Zum Auftakt wurden rund 1400 Impftermine eingeplant. Der Start lief nach Einschätzung der Stadt weitgehend reibungslos - einige Neuerungen allerdings gibt es.

