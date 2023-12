Augsburg

Mehr Ruhe für die Kreuzotter: Im Stadtwald entsteht ein Panoramaweg

Im Augsburger Stadtwald sollen Kreuzottern durch einen Panoramaweg zu mehr Ruhe kommen. Der sensible Bereich (links) wird geschlossen.

Plus An den Tümpeln in der südlichen Schießplatzheide fühlen sich die Schlangen besonders wohl. Menschen aber auch. Nun soll ein Panoramaweg den Konflikt entschärfen.

Die südliche Schießplatzheide mit ihren vier kleinen Tümpeln ist ein Idyll. Im Sommer bei großer Hitze sammeln sich im Stadtwald Familien, die Kinder keschern nach Wassergetier, Hunde springen durch die erfrischenden Teiche. Das einstige Militärgebiet ist aber auch Lebensraum für seltene Pflanzen- und Tierarten. Vor allem der Kreuzotter ist die Kombination aus Bodenfeuchtigkeit und Wärme sowie ausreichender Nahrung zuträglich. Naturschützer nehmen in den letzten Jahren einen Rückgang der seltenen Schlangenart wahr. Hauptgrund: Das scheue Tier fühlt sich durch die vielen Waldbesucherinnen und -besucher bedroht. Deshalb wollen die Naturschützer nun einen anderen Weg gehen.

Ein gut 200 Meter langer Panoramapfad soll beiden Seiten dienen, erklärt Nicolas Liebig vom städtischen Landschaftspflegeverband. "Waldbesucher können weiterhin die Tümpel sehen und die Kreuzotter bekommen die Ruhe, die sie benötigen." Der neue Weg soll ein paar Meter abseits des ursprünglichen Areals entlang des Gießer-Bachs verlaufen. Er endet am Rande der Tümpel mit einem Ausblick auf die Heidefläche. Der sensible Bereich werde wiederum mit Schranken und Barrieren geschlossen. "Den Spaziergängern soll klar werden, dass sie lieber den alternativen Pfad wählen", sagt Hubert Anton vom zuständigen Bundesforst.

