Mehr Schutz und Platz: Das Tierheim weiht neue Container ein

Im Tierheim Lech-Arche zwischen Augsburg und Friedberg sind am Samstag fünf neue Container zur Unterbringung schutzbedürftiger Tiere eingeweiht worden. Sie sollen helfen, Krankheiten besser einzudämmen und die Tiere vor Ansteckung zu schützen. Auch für das Tierheim-Team bedeuten sie durch vereinfachte Arbeitsabläufe eine Entlastung im Arbeitsalltag. Als erster Patient konnte Kaninchen Tiaron bereits in die neue Krankenstation einziehen.

Isolationsräume schaffen dringend benötigte Kapazitäten

„Zuvor mussten wir bei Krankheitsfällen oft improvisieren“, erklärt Tierärztin Tonia Olson. Dann hätten auch mal ehemalige Waschräume zur Isolation herhalten müssen. Auch neu aufgenommene Tiere müssen nach ihrer Ankunft zunächst zwei Wochen in Quarantäne. Dank der neuen Container steht nun mehr Platz zur Verfügung, vor allem, wenn bereits kranke Tiere versorgt werden müssen.

Zwei der Container sind für kranke Katzen vorgesehen. Die bisherigen Schutzräume können somit künftig ausschließlich für Neuankömmlinge genutzt werden. Für Kleintiere wie Kaninchen Tiaron gibt es erstmals zwei feste Räume für Isolation und Quarantäne. Der fünfte Container ist als Lagerraum geplant. Alle Einheiten wurden jedoch so eingerichtet, dass sie bei Bedarf umfunktioniert werden können.

„Das Ziel muss sein, die Tiere so zu schützen und kranke Tiere möglichst schnell gesundzupflegen, dass sie zügig weitervermittelt werden können“, sagt Olson. Gerade bei Katzen und Kleintieren seien Krankheitssymptome oft schwer erkennbar, Infektionen gleichzeitig aber hochansteckend: „Wenn man nichts macht, ist das ein ewiger Rattenschwanz - mit hohem Arbeitsaufwand und steigenden Kosten“, erklärt die Tierärztin.

Ein Gemeinschaftsprojekt mit weiteren Zukunftsplänen

Der Bau der Anlagen begann im November 2024. „Ohne Spenden, kommunale Zuschüsse und die zahlreichen Helferinnen und Helfer wäre das Projekt nicht umsetzbar gewesen“, sagt Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg. Seit der Übernahme durch den Tierschutzverein Augsburg vor einigen Jahren hat sich im Tierheim Lech-Arche (früher das von einem anderen Träger betriebene Tierheim Lechleite) viel getan. Der Tierschutzverein hat die Zuständigkeiten zwischen dem alten Standort an der Holzbachstraße und dem neuen Standort anders aufgeteilt. Die Tiervermittlung ist nun in der Lech-Arche konzentriert, die Wildtierbetreuung in der Holzbachstraße.

In der Lech-Arche wurde zuletzt für verhaltensauffällige Hunde eine eigene Unterbringung errichtet, die medizinische Versorgung wurde ausgebaut. „Hier wurde etwas geschaffen, was man fast nicht zu hoffen gewagt hätte“, sagte der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann bei der Einweihung. Als nächstes steht die Modernisierung des Hundehauses an.