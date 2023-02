Mehr Unfälle 2022: Polizei hat auch Fahrradfahrer im Visier

Die Zahl der Unfälle ist in Augsburg im Jahr 2022 im Vergleich zu den beiden Vorjahren gestiegen. Ganz überraschend ist diese Entwicklung nicht.

Bei der Polizei hatte man fast damit gerechnet, dass die Zahl der Unfälle im Jahr 2022 wieder steigen wird. Die aktuelle Unfallstatistik, die das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Montag veröffentlicht hat, bestätigt diese Erwartung. In der Region haben sich vergangenes Jahr wieder mehr Unfälle ereignet und damit auch in der Stadt Augsburg, in der sich aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens 37,6 Prozent aller Unfälle Nordschwabens ereignen. Die Polizei will künftig eine Gruppe von Verkehrsteilnehmern weiterhin besonders im Blick behalten.

Nachdem in den beiden Vorjahren das Leben pandemiebedingt eingeschränkt war, hatte im vergangenen Jahr das Verkehrsaufkommen wieder deutlich zugenommen. "Dass damit ein Anstieg der Verkehrsunfallzahlen einhergehen würde, war zu befürchten", sagt der leitende Polizeidirektor Michael Riederer. Bei dieser Entwicklung mag eine Rolle spielen, dass immer mehr Fahrzeuge angemeldet wurden.

Unfallstatistik Polizei Augsburg: Zwei Drittel aller Radunfälle selbst verursacht

Im Augsburger Stadtgebiet haben sich laut Statistik im vergangenen Jahr 9482 Unfälle ereignet. In den Vorjahren betrug die Zahl 8950 beziehungsweise 8932. Vor der Pandemie lag die Zahl zwischen den Jahren 2015 bis 2019 sogar über 10.000. Auch 2020 gab es Todesopfer zu beklagen. So kamen vier Menschen bei Unfällen in der Stadt ums Leben, 1578 wurden verletzt. Einer der tödlichen Unfälle dürfte vielen in und um Augsburger in Erinnerung geblieben sein. Es war der schwere Unfall, der sich im letzten August auf dem Ikea-Parkplatz ereignet hatte. Eine junge Frau war dabei ums Leben gekommen. Die Ermittlungen sind nach wie vor nicht abgeschlossen. In den letzten beiden Jahren waren jeweils fünf Menschen bei Unfällen in Augsburg getötet worden. Als Hauptunfallursache für schwere Unfälle gilt laut Polizei in Nordschwaben überhöhte Geschwindigkeit.

In Augsburg beobachtet die Polizei, dass immer mehr Menschen auf dem Fahrrad in der Stadt unterwegs sind. Da auch die Zahl der Radunfälle zugenommen habe, wolle man diese Zielgruppe auch 2023 verstärkt im Blick haben, kündigt die Polizei an. Dabei gehe es um den Schutz der Fahrradfahrer im Straßenverkehr, aber auch um die Regeleinhaltung durch diese selbst. Denn zwei Drittel aller Fahrradunfälle in Nordschwaben würden durch die Radfahrer selbst verursacht.

So habe man im vergangenen Jahr bereits in Kooperation mit der Stadt sowie der Verkehrswacht eine Kampagne gegen Geisterradler initiiert. Auf stark frequentierten Radwegen wurden Schilder entgegen der Fahrtrichtung aufgestellt, die "Geisterradler" auf die falsche Straßenseite aufmerksam machen sollen. Noch etwas verfolgt die Polizei aufmerksam. Seit 2017 haben sich demnach die Unfälle mit Pedelecs, Fahrräder also mit elektrischer Tretunterstützung, in Augsburg und Region verfünffacht. (ina)