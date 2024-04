Mehrere Autos am Wochenende in Augsburg beschädigt

In Lechhausen und Oberhausen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

In Lechhausen und Oberhausen sind am Wochenende drei geparkte Autos schwer beschädigt worden. Im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Euler-Chelpin-Straße (20er-Hausnummernbereich) die Beifahrerseite eines Wagens mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Auto war in einer Tiefgarage abgestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag, so die Polizei. Ebenfalls in der Euler-Chelpin-Straße (20er-Hausnummernbereich) haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, den Reifen eines Wagens zerstochen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigungen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232310 um Hinweise.

In Oberhausen hat ein bislang Unbekannter zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 20 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren einen abgestellten weißen Audi an der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232510. (klijo)