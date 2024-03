Mehrere Autos beschädigt

Von Dienstag auf Mittwoch wurden mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet zerkratzt. Eines wurde sogar mit Klebstoff beschädigt.

Mehrere Autos wurden in der Zeit von Dienstag, 14.30 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, in der Flurstraße in Oberhausen zerkratzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

In der Zeit von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, wurde daneben ein Seat in der Waterloostraße in Lechhausen zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. 1000 Euro Schaden entstanden an einem Mercedes, der in der gleichen Nacht in der Neuburger Straße in Lechhausen zerkratzt wurde. Daneben wurde ein VW in Hochzoll unter anderem mit Klebstoff beschädigt. Die Polizei nimmt in diesen Fällen Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (gau)