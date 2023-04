Mehrere Baustellen begleiten die Augsburger Frühjahrsdult

Der Aufbau der Stände für die Dult hat begonnen - los geht's am Karsamstag. Welche Neuheiten die Besucher anziehen sollen.

Anwohner, die zwischen Vogeltor und Jakobertor in Augsburg leben, müssen sich in diesem Monat wieder auf Behinderungen einstellen. Am Montag hat der Aufbau für die Frühjahrsdult begonnen: Parkplätze fallen weg, zudem darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Die Dult beginnt am Karsamstag, 8. April, und dauert bis Sonntag, 23. April. Exakt 123 Händlerinnen und Händler sind auf dem etwa 1000 Meter langen Straßenzug vertreten. Im Bereich des teils sehr verwinkelten Viertels laufen gegenwärtig mehrere Bauarbeiten. Ein Teil der Arbeiten ruht, da die Zufahrt zu den Grundstücken nicht möglich ist.

Bei der Stadt Augsburg hieß es jedenfalls am Montag, dass man mit den Baufirmen die Folgen der Dult frühzeitig abgeklärt habe. "Die Baustellen sind so reduziert, dass sie nicht stören, unterbrochen werden oder erst nach der Dult anfangen", so das Baureferat. Baustellen sind im Lochgäßchen und am Jakobsplatz. Hier entsteht ein neuer großer Gebäudekomplex.

Die Dult in Augsburg beginnt am Karsamstag, 8. April. Foto: Annette Zoepf

Die Beeinträchtigungen, mit denen Anwohnerinnen und Anwohner zweimal im Jahr zu rechnen haben, gelten bis Dienstag, 25. April. Die Dult ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Vor allem an den Wochenenden und am Ostermontag ist mit einem großen Andrang zu rechnen. "Die Dult ist Kult", so heißt es bei vielen Gästen, wie Manuela Müller-Manz bestätigt. Sie ist Vorsitzende der Marktkaufleute. Es seien vorwiegend Stammkunden, die der Dult die Treue halten. Ähnlich wie Volksfeste hatte auch die Dult unter den strengen Auflagen während der Corona-Pandemie zu leiden. Erstmals im Frühjahr 2022 lief die Veranstaltung wieder regulär.

Frühjahrsdult 2023 in Augsburg: Großteil der Händler ist seit vielen Jahren dabei

Viele Händler sind seit Jahren dabei, mancher Beschicker blickt auf eine mehr als 30-jährige Zeit zurück. Das Interesse sei weiterhin gegeben, teilt das zuständige Marktamt mit. 180 Bewerbungen lagen für die Osterdult vor. Es gab knapp 60 Absagen. Einige Neuheiten seien dabei, heißt es. Pop-up-Karten, Überziehsonnenbrillen und Rücksäcke, verschiedene Einlegesohlen werden nun unter anderem zum Kauf angeboten. Beim Imbiss sind verschiedene Spätzlegerichte, Kartoffel- und Gulaschsuppe sowie asiatische Gerichte neu im Angebot.

Nach zwei Jahren Corona: Die Augsburger Dult ist ohne Auflagen zurück

Der Betrieb auf den Baustellen ruht großteils während der Dult. Die Stadt Augsburg hat Baufirmen und Anwohner darüber frühzeitig informiert. Besuchern der Dult empfiehlt die Stadt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Haltestelle "Jakobertor" der Straßenbahnlinie 1 ist meist stark frequentiert.

Die Dult ist unbestritten der älteste Jahrmarkt der Stadt. Im Jahr 967 wurde er als "Führnehmer Markt" erstmalig erwähnt. Seit 1883 ist die Jakobervorstadt der Veranstaltungsort. Seit 1885 sind Oster- und Michaelidult, auch Herbstdult genannt, an diesem Ort angesiedelt.

Am Ostersonntag beginnt auch der Augsburger Plärrer

Nicht nur die Dult beginnt am Osterwochenende. Auch der Augsburger Plärrer legt los. Erster Tag ist am Ostersonntag, 9. April. Das Volksfest dauert ebenfalls bis Sonntag, 23. April.