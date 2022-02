Mehrere Demos in der Innenstadt: Wo es zu Verkehrsbehinderungen kommt

Für das Wochenende sind in der Augsburger Innenstadt mehrere Kundgebungen angekündigt, auch gegen die Corona-Demo. Die Auswirkungen auf den Verkehr sind massiv.

Die Augsburger Innenstadt wird am Samstag erneut Schauplatz mehrerer Demonstrationen. Sie werden vom frühen Nachmittag bis in den Abend massive Auswirkungen auf den Verkehr haben. Zwei Kundgebungen beginnen um 14 Uhr: Die eine, organisiert vom Kreisverband Augsburg-Stadt der AfD, richtet sich auf dem Rathausplatz unter anderem gegen die 2G-Regel und eine mögliche Impfpflicht. Parallel dazu geht auf dem Ulrichsplatz eine Gegen-Demo unter dem Motto "Den Schulterschluss von AfD und Querdenken verhindern" los. Nach einer Startkundgebung dort führt ein Demonstrationszug durch die Innenstadt, die Endkundgebung ist anschließend am Perlachturm geplant. Laut Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) soll es zu keinem direkten Aufeinandertreffen der beiden Versammlungen kommen, sie fänden allerdings in gegenseitiger Hör- und Sichtweite statt.

Ab 16 Uhr folgen dann zwei Kundgebungen, für die der Maßnahmen-kritische Zusammenschluss "Bürgerforum Schwaben" verantwortlich zeichnet. Sie gehen ineinander über und starten jeweils in der Ladehofstraße: Zunächst sollen dort Kinder und Jugendliche zu Wort kommen, um 17 Uhr beginnt dann der übliche Demozug gegen Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt. Dazu werden wieder mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Corona-, Kinder- und Gegen-Demo: Verkehrsbehinderungen in Augsburg

Angesichts der Vielzahl von Veranstaltungen ist erneut mit deutlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Nach Angaben der Stadtwerke muss die Straßenbahnlinie 1 aus Lechhausen kommend ab 13 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr nach der Haltestelle Leonhardsberg gewendet werden. Eine Weiterfahrt zum Königsplatz und nach Göggingen ist nicht möglich. Die Linie 1 aus Göggingen fährt nur bis zum Königsplatz. Außerdem kann die Buslinie 32 ab 13 Uhr nicht über die Maximilianstraße fahren, sondern verkehrt soweit möglich bis voraussichtlich 19 Uhr über Theodor-Heuss-Platz und Rotes-Tor.

Ab 16.30 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr werden die Straßenbahnlinien 1 aus Göggingen, 2 vom Uniklinikum, 4 aus Augsburg-Nord und 6 aus Stadtbergen wohl komplett eingestellt. Die Linien 2 und 3 aus Haunstetten und die Linie 6 aus Friedberg/West wenden am Roten Tor. Eine Weiterfahrt zum Königsplatz ist nicht möglich. Buslinien werden nach Möglichkeit weiträumig um den Innenstadtbereich umgeleitet. Wie die Stadtwerke mitteilen, ist ein Einsatz von Ersatzbussen wegen der großräumigen Sperrungen in der Innenstadt und der Vielzahl der betroffenen Linien nicht möglich. Nach Einschätzung der Polizei müssen auch Autofahrerinnen und -fahrer erneut mit erheblichen Einschränkungen auf den Straßen rechnen. "Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, den Innenstadtbereich am Samstag zu umfahren."