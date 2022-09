Der Polizei wurden in den letzten Tagen mehrere Diebstähle aus Baustellenfahrzeugen gemeldet. Dabei machten die Täter hohe Beute.

Gleich mehrfach wurden der Polizei in Augsburg in den vergangenen Tagen Diebstähle aus Baustellenfahrzeugen gemeldet.

Irgendwann zwischen dem 30. August und dem 13. September entwendeten unbekannte Täter aus einem in der Zugspitzstraße Höhe der 180er-Hausnummern abgestellten Baustellenfahrzeug sämtliche Geräte. Die Werkzeuge im Wert von rund 3500 Euro befanden sich im Laderaum des versperrten weißen Fiat Doblo mit Münchener Zulassung. Hinweise erbittet die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310.

Ein 34-jähriger Handwerker stellte sein Fahrzeug, einen blauen VW Crafter, von Donnerstag auf Freitag in der Bleriotstraße, Höhe der 20er-Hausnummern ab, so die Polizei. In diesem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Ladefläche des Fahrzeugs und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Der Beuteschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich, der am Fahrzeug entstandene Sachschaden dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710.

Auch die Ladefläche eines in der Bleicherbreite abgestellten Baustellenfahrzeugs öffneten unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh gewaltsam und entwendeten mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Der Beuteschaden bewegt sich laut Polizei auch hier im mittleren vierstelligen Bereich. Durch das gewaltsame Öffnen des Schlosses dürfte ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstanden sein. Hinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510. (att)