Mehrere Einbrüche in Kellerabteilen in Augsburg

Die unbekannten Täter, die in unterschiedlichen Stadtteilen unterwegs waren, hatten es vor allem auf teure Fahrräder abgesehen.

Kreuz und quer im Stadtgebiet waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs, die in Kellerabteilen und einer Tiefgarage Wertgegenstände entwendeten. Ein Überblick der Polizei:

Hammerschmiede: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Straße aufgebrochen. Bewohner bemerkten den Einbruch am Sonntagabend und riefen die Polizei. Die unbekannten Täter gelangten durch einen Treppenabgang, der sich außerhalb des Gebäudes befindet, in den Keller. Dort hebelten sie die Kellerabteile auf und entwendeten zwei Fahrräder der Marken Cube und Bianchi im Gesamtwert von rund 7000 Euro.

Firnhaberau: In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich der oder die unbekannten Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einer Tiefgarage in der Dr.-Schmelzing-Straße. Dort zwickten sie ein Fahrradschloss auf und entwendeten das dort abgestellte graue E-Bike der Marke KTM im Wert von etw. 2500 Euro. Anschließend hebelten sie die Tür zu einem Kellerabteil auf und entwendeten noch weitere Fahrräder im Wert von ca. 1400 Euro. In einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Dr.-Schmelzing-Straße wurden nach Angaben der Polizei im selben Tatzeitraum acht Kellerabteile aufgebrochen. Die unbekannten Täter gelangten auf bisher ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus und entwendeten unter anderem eine Musikbox, Fahrräder und Werkzeug im Gesamtwert von rund 4000 Euro. Hinweise zu den Einbrüchen in der Hammerschmiede und der Firnhaberau nimmt die Polizei Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Bunk-Straße. Anschließend hebelten sie vier Kellerabteile auf. An weiteren vier Kellerabteilen stellten die hinzugerufenen Polizisten Hebelspuren fest. Den Tätern war es hier jedoch nicht gelungen, die Abteile aufzubrechen. Die Kellerabteile waren durchsucht worden, es fehlte jedoch anscheinend nichts. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 200 Euro an. Zur selben Tatzeit brachen unbekannte Täter zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Eschenhofstraße auf. Sie entwendeten einen E-Scooter und eine Bohrmaschine im Gesamtwert von 550 Euro. Wie die Täter in den Keller gelangten, ist bisher ungeklärt. Auch in der Eichenhofstraße gelangten unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses und hebelten drei Kellerabteile auf. Aus einem der Abteile entwendeten sie Werkzeug im Wert von rund 200 Euro, die anderen beiden Abteile wurden nur durchwühlt. Hinweise zu den Vorfällen in Oberhausen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen.

Haunstetten: Am Sonntag gegen 9.30 Uhr stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hochstiftstraße Hebelspuren an der Eingangstüre fest. Die hinzugerufenen Beamten konnten im Keller drei aufgebrochene Abteile feststellen. Die unbekannten Täter hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Kellerabteile aufgehebelt und zwei E-Bikes der Marken Atlanta und Stevens im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 entgegen. (bau)