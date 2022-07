Mehrere Fensterscheiben eingeworfen: Mann in Polizeiarrest eingeliefert

Ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entsteht, nachdem verschiedene Schaufensterscheiben eingeworfen worden sind. Die Polizei ermittelt einen Verursacher, den sie in Gewahrsam nimmt.

Ein zunächst unbekannter Täter beschädigte Montagnacht zwischen 1 und 4 Uhr in der Prinzstraße das Schaufenster eines Friseursalons. Zudem wurden in Lechhausen in der Waterloostraße eine Fensterscheibe einer Kfz-Werkstatt und in der Yorckstraße ein Schaufenster eines Gebäudes eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Als Verursacher konnte kurze Zeit später laut Polizei ein 41-Jähriger ermittelt werden, der zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Außerdem wird geprüft, ob er für ähnliche Straftaten der vergangenen Tage infrage komme. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2610 zu melden. (ziss)